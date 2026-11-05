В Ленинском округе отметили День народного единства

Жители и гости Ленинского округа 3 ноября посетили праздничный концерт в преддверии Дня народного единства. В фойе также открылась выставка об участниках СВО разных национальностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт объединил представителей разных поколений и национальностей. Выставку «Разные корни. Одна Родина» подготовили подмосковная «Молодая Гвардия Единой России» совместно с ассоциацией ветеранов СВО.

«Сегодня мы отмечаем День народного единства — праздник, который напоминает нам о том, что сила России в сплоченности ее народа. В самые трудные времена именно это помогало нашей стране преодолевать испытания и идти вперед. Пусть в каждом доме будет мир и согласие, а наша общая история и традиции объединяют нас и дальше», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Выставку торжественно открыла депутат Московской областной думы Диана Алумянц. Экспозиция посвящена участникам специальной военной операции разных национальностей, для которых Подмосковье стало домом. Ее героями стали восемь бойцов из Ленинского округа. В дальнейшем выставку планируют дополнить новыми историями.

В пресс-службе отметили, что героев фотографий объединяют любовь к Родине и готовность ее защищать вне зависимости от происхождения. В Ленинском округе регулярно проводят мероприятия для укрепления традиционных ценностей и патриотического воспитания молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.