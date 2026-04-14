В Ленинском округе отметили 65-летие первого полета человека в космос

В подмосковном Видном, на площади у кинотеатра «Искра», состоялась масштабная патриотическая акция, приуроченная ко Дню космонавтики и 65-й годовщине первого полета Юрия Гагарина. Творческий флешмоб «Поехали!» объединил более 100 участников: школьников, волонтеров, а также ведущие танцевальные и творческие коллективы муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы делаем все, чтобы подрастающее поколение гордилось нашей Родиной. Участвуя в таких акциях, дети невольно становятся сопричастными к великим событиям прошлого. Даже держа в руках маленькую звездочку или символическое сердечко, они проникаются торжественностью момента и осознают важность того подвига, который был совершен 65 лет назад. Это не просто танец — это способ почувствовать сопричастность к истории великой мировой державы», — приводятся в сообщении слова начальник отдела культуры и дополнительного образования управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Елены Гаськовой.

Сообщается, что кульминацией праздника стала визуальная постановка.

Одна группа ребят, держа над головой алые, синие и белые сердца в цветах российского триколора, выстроилась в цифру «65» — в честь юбилейной даты со дня подвига советского космонавта.

Вторая команда участников подготовила имитацию запуска и полета космической ракеты. В пресс-службе добавили, что акция у кинотеатра «Искра» стала центральным событием празднования Дня космонавтики в Ленинском округе.

Всего на территории муниципалитета было подготовлено более 50 тематических мероприятий, которые прошли на различных площадках: в библиотеках, парках, учреждениях культуры и общественных пространствах.