В Ленинском округе открылся музей Героя СССР

В подмосковном Ленинском округе в Молоковской школе открыли музей в честь 130-летия со дня рождения первого Героя Советского Союза из Подмосковья, известного полярного летчика и военачальника, принимавшего участие в спасении экспедиции парохода «Челюскин» — Василия Сергеевича Молокова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках празднования учебный день школьников начался с торжественного митинга, где в числе почетных гостей присутствовали: глава округа Станислав Каторов, председатель местного Совета депутатов Станислав Радченко, Виктор Пикуль — председатель Совета ветеранов Подмосковья, внучка Героя Татьяна Молокова и внучатая племянница Героя Елизавета Коробкина.

Одним из первых открыл торжественную церемонию приветственным словом председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль.

«От лица почти полутора миллионов старшего поколения позвольте поздравить всех нас с этим знаменательным событием, юбилеем, который мы отмечаем здесь, на этой исторической, героической земле, – 130-летием со дня рождения нашей легенды, нашей гордости, уникального человека, первого Героя Советского Союза в Московской области Василия Сергеевича Молокова. Символично, что это мероприятие проходит в год Защитника Отечества, в канун Дня Защитника Отечества – Дня советской армии и военно-морского флота. Той героической армии, которая всегда достойно защищала не только нашу страну, но и весь мир от угроз, которые возникали», – сказал Пикуль.

По завершении митинга они вместе с учениками торжественно открыли музей в новой пристройке к школе на 237 мест.

«Летчик Василий Сергеевич Молоков был удостоен чести принимать участие в значимых событиях в истории страны. Легендарная операция по спасению людей на пароходе «Челюскин» стала символом героизма и стойкости советского народа. Именно за этот подвиг впервые в стране было введено звание Героя Советского Союза, и Василий Сергеевич стал одним из первых его обладателей. Молоков был не только пилотом, но и человеком выдающегося мужества и преданности. Благодаря таким личностям, как он, авиация имеет свои славные страницы, и они стали вдохновением для будущих поколений летчиков. Я хочу выразить благодарность внучке и внучатой племяннице Молокова, сотрудникам школы и ученикам за сохранение памяти о его героических поступках. Вечная слава Василию Сергеевичу Молокову!» — сказал глава округа Станислав Каторов.

13 февраля состоялось открытие музея, посвященного Василию Сергеевичу Молокову. Право его открыть и первым осмотреть музейную экспозицию предоставили главе Ленинского городского округа, председателю Совета депутатов и внучке Героя, а также исполняющей обязанности директора школы.

Фото - © Пресс-служба администрации Ленинского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Ленинского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Ленинского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Ленинского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Ленинского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

«Мой дедушка родился в селе Молоково, но потом переехал в Москву. Я уже родилась в столице и жила там с ним. Я помню его скромным и простым человеком, который никогда не рассказывал о своих подвигах. Он всегда стремился к порядку и у нас в семье не привыкли говорить о его героической деятельности. Мы смогли собрать экспонаты для музея, сохранив вещи дедушки на даче. Теперь они найдут свое достойное место и будут служить на пользу молодому поколению. Я надеюсь, что музей будет пополняться, и сегодня я привезла его саквояж, который всегда был с ним в полетах», — рассказала внучка Героя Татьяна Молокова.

Экспонаты в музей также передали автор и продюсер проекта «Неизвестные герои Севера», член общественного комитета «Челюскинцы» Борис Дворкин, исполнительный директор Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член общественного комитета «Челюскинцы» Людмила Демихова, автор социально-значимого проекта для молодежи «О Челюскинской эпопеи на языках народов Арктики», член общественного комитета «Челюскинцы» Елена Найденова, правнучка Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова, Член Совета общественного комитета «Челюскинцы», сотрудник Аппарата Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Светлана Болдырева. После церемонии открытия, ученики Молоковской школы и почетные гости стали участниками теле-моста с учащимися Красноярской школы № 150 и Норильской школы № 41, которые носят имя Героя Советского Союза Василия Сергеевича Молокова.

3 февраля исполнилось 130 лет со дня рождения полярного летчика Василия Молокова из Московской области, первого Героя Советского Союза №3. Его жизненный путь - яркая страница истории России. Родился в простой семье, стал известным полярным летчиком в 30–50-е годы XX века.

Молоков активно исследовал Арктику. Значимым эпизодом его биографии стало спасение пассажиров парохода «Челюскин», затонувшего 13 февраля 1934 года, когда он эвакуировал 39 человек, установив рекорд. Главным достижением считается участие в высадке первой научной станции «Северный полюс-1» в мае 1937 года, что закрепило его имя в истории освоения Арктики. Молоков также участвовал в создании авиационной трассы «Аляска – Сибирь» и командовал 213-й ночной бомбардировочной авиадивизией на Курской дуге, обеспечивая переправы и освобождая Белоруссию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.