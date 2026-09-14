В Ленинском округе открыли мемориальную доску Геннадию Тришину

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Геннадию Тришину открыли 12 сентября у Видновской школы № 1 в Ленинском округе. В церемонии участвовали глава округа Станислав Каторов, депутаты, родные и близкие военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции, кавалеру ордена Мужества Геннадию Тришину прошла 12 сентября у Видновской школы № 1. В ней участвовали глава Ленинского округа Станислав Каторов, депутат Госдумы Роман Терюшков, депутат совета депутатов округа Дмитрий Белитский, родные и близкие героя.

«Открытие памятной доски Геннадию Тришину — это дань уважения человеку, который отдал свою жизнь за Родину. Когда пришло время, он не дрогнул и выполнил свой долг до конца. В наших силах — сделать все возможное, чтобы память о подвиге героя жила вечно», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Геннадий Тришин родился 1 июля 1978 года. До мобилизации он работал водителем спецтранспорта скорой медицинской помощи. Военнослужащий погиб 19 марта 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции и был посмертно награжден орденом Мужества.

Геннадий Тришин учился в Видновской школе № 1, позднее девять классов здесь окончил его сын Максим, который сейчас продолжает обучение в колледже. Открытие мемориальной доски стало одним из мероприятий празднования Дня Ленинского округа и города Видное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.