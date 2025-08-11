В Ленинском округе открылась выставка картин художницы-самоучки

В историко-культурном отделе Дворца культуры города Видное состоялось торжественное открытие художественной выставки «По родным местам» молодой художницы-самоучки Олеси Бархоткиной. В экспозиции представлено свыше шестидесяти живописных работ, выполненных в техниках акварели, акрила и масла, а также работы ее юных учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Эта выставка — моя вторая персональная выставка. Я также участвовала в совместных мероприятиях с другими художниками. Ранее я не занималась живописью, но во время декретного отпуска меня охватило вдохновение. Я была полна любви и заботы, и это дало толчок моему творчеству. Моя семья и окружающие меня люди стали главными источниками вдохновения. Я начинала с открыток, постепенно набивая руку. Некоторые картины удается написать за два дня, а другие требуют гораздо больше времени», — поделилась Олеся Бархоткина.

Художница в своих работах обращается к темам малых городов России, русской глубинки, древних храмов и родных просторов. Также на выставке можно увидеть множество цветочных композиций и натюрмортов.

Олеся родилась в многодетной семье в Москве и сейчас живет в городе Видное. Она является членом «Союза русских художников» и востребованным художником с множеством заказов. Ее картины находятся в частных коллекциях в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Обнинск, Тула, Пермь, Владикавказ и других.

Выставка «По родным местам» открыта для посетителей до 27 августа.

Возрастное ограничение: 0+. Гости и жители Ленинского округа смогут окунуться в мир живописи и насладиться творчеством талантливой художницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.