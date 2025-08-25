В Ленинском округе очистили береговую линию Таболовского пруда

В рамках проведения ежегодной всероссийской акции «Вода России» в Ленинском городском округе состоялась масштабная уборка от неразлагаемого мусора, покос травяного покрова и опиловка аварийных деревьев на территории береговой линии Таболовского пруда в городе Видное. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня проходит 27-я акция „Вода России“ за сезон в Ленинском округе. Мы очень рады, что с каждым годом все больше жителей принимают участие в экологических мероприятиях. В этот раз более 60 неравнодушных людей совместными усилиями собрали свыше 35 куб.м отходов», — рассказала заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова.

Акция проведена с участием управления охраны окружающей среды министерства экологии и природопользования МО, заместителя главы городского округа Виктории Морозовой, представителей депутатского корпуса, общественной палаты, предпринимательского сообщества, сотрудников АО «Гипсобетон», участников танцевального ансамбля «Выше гор» и их родителей, преподавателей и студентов колледжа «Московия», сотрудников отдела защиты окружающей среды администрации городского округа, МБУ «Благоустройство» и местного населения г. Видное.

Мероприятие началось с приветственного слова и выступления местных артистов. Организаторы также проинформировали о проведении конкурса, победители которого в конце мероприятия получили памятные призы. В ходе слаженной работы добровольцы собрали бытовой мусор и сухие ветки. По окончании уборки всех участников ждала полевая кухня.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Акция проводится на постоянной основе с 2014 года и способствует повышению экологической грамотности среди населения страны и экологическому просвещению молодого поколения, привлекает внимание общественности к охране водных ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.