В Ленинском округе обсудили установку камер «Безопасного региона»

Жители Ленинского округа на встрече выездной администрации в Развилковской школе обсудили установку камер видеонаблюдения, теплоснабжение и переселение. Прием провел первый заместитель главы округа Владимир Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу выездной администрации в Развилковской школе посетили около 50 жителей. На вопросы вместе с первым заместителем главы Ленинского округа Владимиром Ивановым отвечали заместители главы, руководители профильных управлений, депутаты, представители МЧС, полиции, ассоциации председателей советов многоквартирных домов и нотариус.

Житель деревни Картино обратился с вопросом об установке камер «Безопасного региона» на контейнерных площадках на улице Чистые пруды. Камеры уже установлены у дома № 122 в деревне Картино и у дома № 96 в деревне Слобода. Оставшиеся планируют установить в течение 2027 года.

Участники также обсудили содержание территорий, многоквартирных домов и детских игровых площадок, теплоснабжение и переселение граждан в рамках комплексного развития территорий. Среди других тем были образование, благоустройство и территориальная безопасность.

«Часть обращений удалось решить прямо во время приема, остальные взяты в работу профильными отделами», — отметил Владимир Иванов.

Все поступившие обращения приняты в работу профильными отделами администрации. На некоторые вопросы жители получили ответы во время приема. Такие встречи регулярно проходят в разных районах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.