В Ленинском округе обсудили с жителями перевод многоквартирных домов в статус блокированной застройки

В здании администрации Ленинского городского округа 14 февраля состоялось рабочее совещание с жителями по вопросу перевода одноэтажных многоквартирных домов в статус блокированной застройки, сообщает пресс-служа администрации муниципалитета.

Встречу провели первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин и заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

«Мы провели большую работу, проанализировали весь жилой фонд Московской области. По документам многие одноэтажные здания значатся как многоквартирные дома, из-за чего земля под ними не оформлена. Наша основная задача — помочь вам привести фактическое состояние ваших домов, ваших участков, ваших построек в соответствие с юридическим статусом», — рассказал первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин.

Сообщается, что в ходе встречи специалисты детально разъяснили процедуру перевода домов в статус блокированной застройки, обсудили все преимущества и возможные сложности. Главный плюс для жителей — возможность приватизировать земельные участки и узаконить хозяйственные постройки. Участники смогли задать интересующие вопросы и получить компетентные ответы. Ряд вопросов взят на контроль для дальнейшей проработки.

«Никаких проблем не вижу. Все, что внутри дома, обслуживается хозяином, а земля остается муниципальной — это нормально. Раньше не было возможности приватизировать дом, и, если сейчас она появится, конечно, будет интересно», — поделился один из участников встречи, житель города Видное Алексей Сарычев.

В Ленинском округе таких домов 38. Большинство из них — 32 — находятся в обслуживании управляющих компаний, еще 6 — в непосредственном управлении собственников. Объекты расположены в Видном, Мисайлово, Измайлово, Суханово, Петровском, Калиновке, Петрушино.

