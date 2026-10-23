В Ленинском округе обсудили парковочные места для бойцов с инвалидностью

Представители центра поддержки участников СВО, администрации и управляющей компании на рабочих встречах в Ленинском округе обсудили парковку у домов для бойцов с инвалидностью. Поводом стали частые обращения участников спецоперации и их близких, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В серии рабочих встреч участвовали представители Единого центра поддержки участников СВО и их семей, директор управляющей компании, сотрудники администрации и Центрального территориального отдела. Они обсудили трудности с парковкой возле жилых домов и возможные решения.

«Когда человек передвигается на протезах, с костылями или на коляске, путь от машины до подъезда может стать серьезным испытанием. Нужно место, где можно полностью открыть дверь, пересесть в коляску, безопасно выйти с помощью сопровождающего. Эти потребности необходимо учитывать», — подчеркнула руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Анна Голдман.

Параллельно руководитель ассоциации ветеранов СВО Ленинского городского округа Владимир Рогоза встретился с членом ассоциации, Героем России Рашидом Галиуллиным. Они обсудили предоставление парковочных мест участникам СВО в округе. Особое внимание уделили ветеранам с инвалидностью, для которых особенно важно оставлять автомобиль рядом с домом.

В пресс-службе главы округа Станислава Каторова сообщили, что вопрос остается на особом контроле. Администрация совместно с управляющими компаниями проработает механизм, который позволит учитывать потребности каждого бойца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.