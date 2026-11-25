Жители Ленинского округа получат 17 катков и хоккейных площадок, а также пять лыжных трасс по проекту «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ледовые площадки с натуральным льдом оборудуют в Видном и других населенных пунктах Ленинского округа. Большинство из них будут открыты с 09:00 до 22:00. Места для зимнего отдыха подготовят в парках, лесопарках, на стадионах и общественных территориях.

«Также мы подготовим лыжные маршруты разной протяженности — они подойдут и для спокойных семейных прогулок, и для полноценных тренировок», — рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Пять лыжных трасс планируют открыть 15 декабря в парках «Апаринки» и «Высота», музее-заповеднике «Горки Ленинские», на пришкольном стадионе в поселке Развилка и в пойме реки Людовки между поселком Молоково и деревней Орлово. Длина маршрутов составит от 1 до 3,5 км. В парках «Апаринки» и «Высота» также будет работать прокат спортивного инвентаря. Точные сроки открытия трасс и заливки льда будут зависеть от погоды.

Параллельно в округе оформляют улицы и общественные территории к праздникам. Монтаж конструкций начался 17 ноября. К Новому году установят 16 елей, 30 световых консолей на опорах освещения, объемные декорации и фотозоны.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.