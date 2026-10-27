В Ленинском округе назвали предварительные даты школьных экзаменов на 2027 год

Школы Ленинского округа получили предварительное расписание государственной итоговой аттестации на 2026/2027 учебный год. Оно поможет заранее спланировать подготовку выпускников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект расписания ОГЭ на 2027 год предусматривает экзамен по математике 2 июня, по информатике и иностранным языкам — 5 июня, по русскому языку — 11 июня. Остальные предметы девятиклассники смогут сдать 8, 16 и 21 июня. Резервные дни запланированы с 28 июня по 5 июля, досрочный период — с 20 апреля по 14 мая.

«До начала экзаменов остается семь месяцев. Это время необходимо использовать максимально эффективно, чтобы выпускники подошли к испытаниям подготовленными», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман.

Он добавил, что осознанный выбор предметов в девятом классе помогает ученикам выстроить образовательную траекторию с учетом будущих экзаменов в одиннадцатом классе.

Основной период ЕГЭ начнется 1 июня с истории, литературы и химии. Русский язык запланирован на 4 июня, математика базового и профильного уровней — на 7 июня. Обществознание и физика пройдут 10 июня, биология, география и письменная часть иностранных языков — 15 июня. Устная часть иностранных языков и информатика назначены на 18 и 19 июня.

Резервные дни ЕГЭ предусмотрены с 21 по 26 июня. Пересдать один из предметов можно будет 8 и 9 июля. Досрочный период запланирован с 19 марта по 19 апреля.

Консультации по вопросам государственной итоговой аттестации доступны по телефону горячей линии управления образования администрации Ленинского городского округа: +7 (495) 541-93-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.