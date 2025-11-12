В Ленинском округе насчитывается более 5,5 тыс долголетов

В Ленинском городском округе продолжается реализация проекта «Активное долголетие», инициированного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В 2025 году в мероприятиях проекта приняли участие более 5,5 тыс. человек, что составляет 16,3% от общего числа пожилых граждан округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы постоянно расширяем программу. В этом году добавили 7 новых форматов, включая университет православия и школу здоровья. Летний проект „Бабушка на лето“ позволил укрепить связи между поколениями — в июле мы организовали совместный досуг для бабушек и внуков из 7 семей», — отметила заведующая отделением «Активного долголетия» в Ленинском округе Александра Ульвис.

Уточняется, что за пять лет работы участниками программы стали свыше 10 000 жителей муниципалитета, при этом популярность проекта продолжает расти. За 10 месяцев 2025 года в рамках проекта провели порядка 250 мероприятий, мастер-классов и регулярных занятий, организовали более 130 экскурсий по памятным местам Подмосковья, поздравили 662 юбиляра, в том числе 5 столетних жителей округа и успешно провели вокальный конкурс «Голос Подмосковья» с участием более 200 человек из 18 муниципалитетов. Всего в рамках проекта доступно 37 направлений активности — от занятий спортом до изучения православия и краеведения.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» клуб принял участие в проекте «Оптимизация предоставления социальных услуг с помощью оферты», в результате которого в отделениях реабилитации инвалидов договор на социальные услуги заключается путем приложения социальной карты к ридеру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.