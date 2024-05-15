В Ленинском округе наградили победителей конкурса «Как я провел День добрых дел»

«В День Победы, когда особенно важно передать молодому поколению истории о героических подвигах наших предков, встретился с юными победителями моего конкурса „Как я провел День добрых дел“ –Игорем Шумилиным и Максимом Брусенцевым. В ходе нашего разговора с ребятами, мы не только подчеркнули важность делать добрые дела, но и затронули тему памяти и сохранения ценностей, переданных нам героями Великой Отечественной войны, заплатившими за это своей жизнью», — написал в своем телеграм-канале глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Станислав Каторов вручил Максиму и Игорю умные колонки от компании «Яндекс».

«Ребята очень умные, заинтересованные в современных технологиях, воспитанные и добрые. Уверен, что эта техника пригодится ребятам для достижения новых побед в учебе и будет использоваться с умом», — подытожил Каторов.

27 апреля на территории Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева проходила акция «День добрых дел».В «Дне добрых дел» приняли участие около 1,1 млн подмосковных школьников. Все активности, которые предлагались ребятам, были разбиты на три направления: физический труд, спорт и экскурсии. Кто-то сажал деревья, наводил порядок в парках, на территории мемориалов и памятников, красил скамейки и убирал территории своих школ. Для детей были организованы экскурсии в музеи, воинские части, на пищевые и промышленные производства, фермы и в пожарные части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.