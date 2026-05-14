В Ленинском округе начали благоустройство 13 дворов

Работы по комплексному благоустройству дворов стартовали в Ленинском городском округе с началом теплого сезона. Специалисты приводят в порядок территории в Видном, Горках Ленинских и Молокове, всего в 2026 году обновят 13 дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из ключевых площадок стала улица Школьная в Видном у домов № 81, 83, 85, 87 и 89. Здесь благоустраивают территорию площадью около 25 тыс. кв. метров. Участок находится на особом контроле, поскольку в прошлом году на нем заменили тепловые сети.

«Работы ведутся в рамках регионального проекта, инициированного губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. На сегодняшний день комплексное благоустройство идет одновременно на пяти участках, при этом все этапы выполняются строго по графику, без отставаний», — пояснила заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа Елена Ласкорунская.

Помимо улицы Школьной, работы проходят в Видном на улице Советской у домов № 28, 30, 32, 34/1 и 34/2, в Горках Ленинских на Южном проезде у дома № 11, а также в Молокове у домов № 9, 10, 11 и 12. Специалисты меняют асфальтовое покрытие и бортовой камень, обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают новые скамейки и урны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.