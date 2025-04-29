В Ленинском округе на домах появились именные таблички ветеранов

В рамках подготовки к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном Ленинском городском округе на фасадах домов, где проживают ветераны, разместили именные таблички с надписью «Здесь живет ветеран», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках празднования Победы мы установили в нашем округе персональные таблички с именами наших героев на домах, где они проживают. Для нас важно сохранить память о подвигах ветеранов и необходимость передать эту информации молодому поколению. Установка табличек — это не только дань уважения героям, но и возможность для жителей округа лично выразить благодарность ветеранам за их неоценимый вклад в победу над фашизмом», — сказал глава Ленинскоо городского округа Станислав Каторов.

В настоящее время в Ленинском городском округе проживают восемь ветеранов: Галим Авхадиевич Ахмадиев, Евгения Владимировна Белоногова, Михаил Никитович Доля, Виктор Васильевич Жажин, Борис Харитонович Канельский, Александр Александрович Ковальчук, Анна Егоровна Рязанова и Раиса Степановна Харланова.

«Это очень важно для всех нас, для всех, кто живет в этом доме, в нашем районе, потому что это герои нашей страны. Мы должны их уважать, почитать, и они — пример для нашего подрастающего поколения», — добавила жительница Ленинского округа.

Все восемь участников Великой Отечественной войны удостоены почетного звания «Почетный гражданин Ленинского городского округа».

Проект «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны» создан по инициативе президента России Владимира Путина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.