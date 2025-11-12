В Ленинском округе функционирует система медподдержки участников СВО и их семей

В Ленинском городском округе функционирует комплексная система медобслуживания и реабилитации для наших бойцов и членов их семей. Организация медицинской помощи находится на постоянном контроле на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В рамках программы внеочередной диспансеризации на сегодняшний день медицинский осмотр прошли 34 человека, включая 16 участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для нас крайне важно обеспечить всестороннюю поддержку нашим защитникам и их семьям. Созданная система медицинской помощи позволяет ветеранам получать необходимую диагностику, лечение и реабилитацию в максимально комфортных условиях. Мы будем и дальше развивать это направление работы», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Сообщается, что особое внимание в округе уделяется программе протезирования для участников СВО. В настоящее время в центре протезирования при Видновской клинической больнице медицинскую помощь получают четверо ветеранов. А по региональной программе зубопротезирования уже завершили лечение трое участников. Для ветеранов боевых действий, проживающих в Ленинском городском округе, доступна услуга по социально-медицинской реабилитации в центре «Ясенки». Современное оборудование центра включает специализированные кабинеты: психологический, массажный, физиотерапевтический, залы психологической разгрузки, лечебной физкультуры и механотерапии, сенсорную комнату, галокамеру и углекислые ванны, помещения для культурно-досуговой деятельности.

В 2025 году реабилитацию в центре «Ясенки» прошли 5 ветеранов, а всего с начала действия программы услугу получили 8 участников боевых действий. Для оформления заявки необходимо обратиться через Региональный портал государственных услуг.

Кроме того, в Ленинском округе участники СВО и их семьи могут получить психологическую помощь. Такая поддержка организована на базе Центральной клинической психиатрической больницы им. Ф. А. Усольцева (г. Видное, ул. Лесная, дом 6). В поликлинике № 1 Видновской клинической больницы функционирует кабинет медико-психологического консультирования.

Также пациенты Видновской больницы могут обратиться к врачу-психотерапевту в отделении общей врачебной практики «Вокзальная» (Расторгуево, ул. Вокзальная, д. 8). Психолог постоянно работает и в центре «Стратегия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.