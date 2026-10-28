В Ленинском округе демонтировали 123 незаконных торговых объекта

Администрация Ленинского городского округа с начала 2026 года организовала демонтаж 123 незаконно установленных нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском округе продолжают выявлять и демонтировать незаконные нестационарные торговые объекты, в том числе размещенные с нарушением градостроительных норм. Собственникам заранее направляют официальные уведомления с требованием добровольно освободить территорию.

«В случае невыполнения требований по добровольному демонтажу в установленные сроки администрация инициирует обращение в суд», — подчеркнул начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Андрей Асеев.

В октябре 2026 года суд удовлетворил требования администрации о демонтаже незаконно размещенного торгового объекта в Видном по адресу: проспект Ленинского Комсомола, дом 1А, корпус 1. Собственник не выполнил предписания добровольно, после чего демонтаж провели по решению суда.

До конца 2026 года в округе запланирован демонтаж 150 объектов. Работа проходит в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по трансформации объектов потребительского рынка. По итогам 2025 года округ превысил плановые показатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.