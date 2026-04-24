В Ленинском округе благоустроят Советскую площадь в Видном

В Ленинском округе стартовало онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году обновят Советскую площадь — исторический центр Видного, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Советская площадь стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. На ее обновление выделен грант Минстроя России.

«Советская площадь также стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений, на ее благоустройство выделен грант от Минстроя России. Наша цель — создать современное общественное пространство, которое объединит историческое наследие и потребности жителей всех возрастов», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В рамках проекта запланированы масштабное озеленение, обновление инфраструктуры и демонтаж объектов, нарушающих исторический облик площади. Перед Дворцом культуры «Видное» обустроят зону ожидания с навесами, качелями и скамейками. Слева от главного фасада появится площадка для небольших мероприятий, справа — зона отдыха. Особое внимание уделят организации удобного и безопасного движения.

В 2026 году в округе также планируют благоустроить Коробовский лесопарк, продолжить работы в сквере «Сосенки» площадью около 0,5 гектара и начать первый этап обновления Тимоховского парка площадью 8,6 гектара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.