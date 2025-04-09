В Ленинском округе 25 апреля пройдет международная акция «Диктант Победы»

Подмосковный Ленинский городской округ 25 апреля присоединится к международной патриотической акции «Диктант Победы». Мероприятие проведут на 20 площадках образовательных организаций муниципалитета. Акция направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и проводится седьмой год подряд. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я убежден, что для любого гражданина, любящего свою Родину, крайне необходимо бережно хранить воспоминания о событиях Великой Отечественной войны, чтить национальное наследие и передавать его молодому поколению. Приглашаю всех желающих принять участие в акции, предварительно выбрав для себя удобную площадку и пройдя регистрацию на официальном сайте ДиктантПобеды.РФ», — сказал глава Ленинского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

Он рассказал, что для актуализации своих знаний и подготовке к диктанту можно воспользоваться курсом, разработанным партией «Единая Россия» совместно с «Ростелеком».

Пресс-служба главы округа приводит перечень площадок, на которых будет проведено мероприятие в Ленинском округе: Видновская СОШ № 1 Видновская СОШ № 2 Видновский художественно — технический лицей Видновская СОШ № 5 с УИОП (корпус 2) Видновская СОШ № 5 с УИОП Видновская СОШ № 7 Видновская гимназия Видновская СОШ № 10 Видновская СОШ № 11 Лопатинская СОШ Образовательный центр «Лидер» Бутовская СОШ № 2 Развилковская СОШ с УИОП (корпус 2) Развилковская СОШ с УИОП Мисайловская СОШ № 1 Образовательный центр «Успех» Молоковская СОШ Образовательный центр «Старт» Бутовская СОШ № 1 Володарская СОШ #ДП2025 #ПодмосковьеПомнит #ДиктанПобедыМО.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.