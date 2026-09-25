В Ленинском округе 22 сентября обсудили помощь пострадавшим от атаки БПЛА

Жители Ленинского округа, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, 22 сентября обсудили восстановление и выплаты на встрече с представителями администрации в Молоково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча в формате «выездной администрации» прошла 22 сентября на территории ДК «Буревестник» в поселке городского типа Молоково. На нее пригласили прежде всего жителей, чьи дома, автомобили и другое имущество пострадали при атаке БПЛА в ночь с 19 на 20 сентября.

Во встрече участвовали глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, заместитель начальника окружного управления социального развития Московской области Светлана Зобкова, заместители главы округа, руководители подразделений администрации, депутаты совета депутатов и представители экстренных служб.

«В связи с произошедшими событиями в Ленинском округе были зафиксированы повреждения в общей сложности в более чем 90 жилых зданиях. В первый же день были начаты восстановительные работы. Прежде всего усилия направлены на восстановление теплового контура в МКД – все окна до вечера того же дня были закрыты, чтобы жители могли оставаться в своих домах в тепле», — отметил Станислав Каторов.

Участники обсудили устранение последствий атаки, адресную поддержку, компенсационные выплаты и дальнейшее восстановление. Светлана Зобкова рассказала о выплатах гражданам, получившим вред здоровью или имущественный ущерб.

Администрация приняла обращения жителей в работу. Владельцам пострадавших домов, гаражей, бань и других объектов необходимо подать в администрацию Ленинского городского округа заявление на финансовую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.