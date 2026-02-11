В Ленинском городском округе прошел 26 фестиваль патриотической песни «Песни, рожденные сердцем»

В Ленинском городском округе 8 февраля состоялся гала-концерт 26 фестиваля патриотической песни «Песни, рожденные сердцем», который прошел на сцене МАУ «Дворец культуры „Видное“. Мероприятие объединило талантливых исполнителей разных возрастов и стало значимым событием в рамках программы гражданско-патриотического воспитания населения, направленной на сохранение исторической памяти, развитие культурных традиций и укрепление духовно-нравственных ценностей, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Этот фестиваль — не просто концерт, а живой разговор о том, что действительно важно и что нас объединяет. Через музыку мы сохраняем память, учимся поддерживать друг друга и чувствовать себя частью одной большой страны», — отметила заместитель начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Лариса Лазарева.

Отборочный этап фестиваля проходил в очном формате и в формате видеопросмотра 30 января и 1 февраля 2026 года. В рамках конкурса жюри оценило 52 номера в живом исполнении и 31 видеоработу от солистов и творческих коллективов. По итогам отбора в гала-концерт вошли 24 вокальных номера, в которых приняли участие 182 исполнителя как сольно, так и в составе коллективов.

В фойе Дворца культуры работали тематические фотовыставки. Гости смогли увидеть фотоколлаж «Народы и народности России», посвященный Году единства народов России, а также экспозицию «Музыка в годы войны», рассказывающую о роли песни в годы Великой Отечественной войны и в период СВО. Особый интерес вызвали уникальные артефакты военных лет, подготовленные оборонно-спортивным клубом «Ратник». Среди зрителей присутствовали ветераны, участники СВО и члены их семей, что подчеркнуло общественную значимость и эмоциональную глубину фестиваля. Всего на фестиваль поступило 89 заявок от 274 участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.