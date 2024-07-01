В Ленинградском зоопарке выросли цены на билеты для молодых людей

Цены на билеты в Ленинградский зоопарк выросли для учащихся

С 1 июля в зоопарке Санкт-Петербурга меняются цены на билеты. Нововведения коснутся льготных категорий посетителей — студентов, курсантов и школьников, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на пресс-службу Ленинградского зоопарка.

Теперь студенты и курсанты могут посетить зоопарк за 350 рублей — для них билет подорожал на 50 рублей. Школьники с 7 до 17 лет заплатят за проход уже 300 рублей вместо прошлых 200 рублей.

Цены на билеты для других категорий граждан будут оставаться прежними, заявили в Лензоопарке.

Ранее из Ленинградского зоопарка в Новосибирский перевезли двух новых жителей — хихикающих пятнистых гиен. Это самый крупный вид в семействе, их также называют «падальщиками»: на воле они питаются гниющим мясом. Свой страшный смех животные издают, когда вступают в конфликты.