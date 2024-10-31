В Латвии демонтировали памятник русского полководца Барклаю-де-Толли

Власти Латвии приняли решение демонтировать памятник русского полководца и государственного деятеля, генерал-фельдмаршала Михаила Барклая-де-Толли, который в Риге открыли в 1913 году, сообщает ТАСС .

Территориально памятник Барклаю-де-Толли находился в парке Эспланада в Риге, но в ночь на 31 октября его демонтировали. Из парка убрали не только сам памятник, но и постамент, на котором он был установлен в 1913 году.

Рижская дума приняла решение о демонтаже еще в середине октября. Статуя монумента не является охраняемым государством памятником культуры, а вот его постамент имеет культурную и историческую ценность. Власти приняли решение перенести постамент в другое место, а памятник передать предпринимателю Евгению Гомбергу, инициатору воссоздания монумента в 2002 году.

Памятник Барклаю-де-Толли открыли в Риге в 1913 году, но во время Первой мировой войны перевезли в Россию. В итоге оригинальный памятник исчез, но в 2002 году по инициативе предпринимателя создали его копию и установили на прежнее место, поэтому сама скульптура не имеет ценности, в отличие от постамента.