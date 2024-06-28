В лагере «Солнечный зайчик» проходят флэшмобы и мастер-классы

Фото - © Занятия в лагере «Солнечный зайчик»/МБУ ДО ЦДТ

В лагере «Солнечный зайчик» в Жуковском подвели итоги первой декады летних каникул, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С первых дней работы лагеря его воспитанники подружились друг с другом и со своими вожатыми, сказано в сообщении.

Каждый день ребят ждут увлекательные творческие занятия, просмотры интересных кинофильмов, прогулки, игры на свежем воздухе, экскурсии.

За первую половину летней смены воспитанники лагеря «Солнечный зайчик» приняли участие в танцевальном флешмобе и мастер-классах, посвящённых Дню России, побывали в Доме учёных ЦАГИ и киносеансах во Дворце Культуры, посетили занятия по хореографии, авиамоделированию , физике, математике и керамике.

В рамках областного проекта «Грани Подмосковья» ребята познакомились с историей развития космической науки и промышленности Подмосковья и родного города.

Накануне Дня памяти и скорби занятия в летнем детском лагере «Солнечный зайчик» были посвящены одной из самых трагических дат в истории нашей страны — началу Великой Отечественной войны.

Большое внимание воспитатели лагеря уделяют здоровому образу жизни детей. Один из дней

прошел под девизом «Здоровый Я — здоровая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.