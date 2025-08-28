В лагере «Родина» Подольска устроили прощальный костер более чем для 300 детей

В Подольске в конце заключительной смены в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» устроили прощальный костер для 320 ребят, на котором они попрощались друг с другом и лагерем перед началом нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За время пребывания в «Родине» ребята не только нашли настоящих друзей, но и приняли участие в разнообразных мероприятиях. Сдали нормативы ГТО, развернули огромный триколор на День государственного флага России, послушали выступления подольских музыкантов, провели необычную зарядку с четвероногими помощниками кинологов.

Перед прощальным костром провели праздничный концерт, подготовленный вожатыми. По традиции каждый ребенок получил веревочку с разноцветными нитями. Отвязывая одну нить, ребята передавали ее другим участникам, завязывая на шее и произнося теплые пожелания и слова благодарности.

«Это лето в лагере стало для меня особенным. Здесь каждый день был наполнен яркими событиями и новыми открытиями. Сейчас особенно тяжело прощаться с местом, которое стало для меня вторым домом. Здесь я нашел настоящих друзей. Все моменты, проведенные в «Родине», навсегда останутся в моем сердце. Буду хранить эти воспоминания до следующей летней смены, которая, я уверен, принесет еще больше радости и счастья», — сказал воспитанник второго отряда Александр Буянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что правительство Подмосковья стремится сделать так, чтобы отдых и детей в летних лагерях или с родителями, и взрослых был здесь комфортным.