В лагере Подмосковья в конце мая стартует первая смена для детей участников СВО

В Московской области дети участников специальной военной операции могут отправиться на летние каникулы в оздоровительный лагерь «Литвиново» по бесплатной путевке. Путевки предоставляют на детей в возрасте от 7 до 15 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Уже 30 мая в нашем лучшем детском лагере региона — «Литвиново» стартует первая смена для детей участников СВО. Ежегодно по бесплатным путевкам в этом лагере отдыхают более 3000 детей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Она добавила, что на базе оздоровительного комплекса прошлым летом запустили новый проект — палаточный лагерь. Ребята просили больше активностей на природе, туристические походы и уже через пару месяцев они смогут погрузиться в эту атмосферу. Первая смена там стартует 15 июня.

Всего в летний период будет организовано 6 лагерных смен по 14 дней. Каждая из этих смен имеет свою уникальность и тематическую направленность. Традиционно детей ожидает пяти разовое питание, спортивные состязания, творческие фестивали, увлекательные конкурсы и насыщенные событиями дни.

В ведомстве отметили, что получить путевку в лагерь можно проактивно. Родителям позвонят из муниципального центра поддержки семей или управления образования администрации городского округа и предложат путевки в лагерь.

Также, получить путевку можно и самостоятельно. Для этого нужно обратиться в администрацию округа в отдел образования. Специалисты помогут оформить заявление и подскажу какие документы нужно предоставить. Если мест на желаемую дату заезда не будет, то специалисты предложат поехать в лагерь на другую смену.

Больше информации о лагере и получении путевки можно узнать на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.