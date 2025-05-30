В лагере Подмосковья стартовала первая смена для детей участников СВО

В Московской области дети участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 15 лет могут получить бесплатную путевку в оздоровительный лагерь «Литвиново», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В лагере «Литвиново» началась первая смена для детей участников СВО, всего в этом летнем сезоне запланировано 6 смен. Сегодня в лагерь приехали 500 ребят из разных округов региона, и они уже активно включились в командную жизнь. Мы ставим перед собой цель создать атмосферу поддержки и понимания, чтобы дети могли не только хорошо отдохнуть, но и завести новых друзей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что первая смена продлится с 30 мая по 12 июня. Она пройдет под тематикой «Театральные каникулы».

Детей ждут насыщенные две недели: тематические мастер-классы, спортивные состязания, творческие вечера, интересные лекции и встречи.

Кроме того, сотрудники лагеря подготовили специальные мероприятия, направленные на развитие командного духа и укрепление дружеских связей среди участников. Ребята смогут проявить свои таланты в различных областях, таких как музыка, танцы и изобразительное искусство.

Подробную информацию о лагере «Литвиново» и о порядке получения путевки для детей участников специальной военной операции можно узнать на портале «Детские лагеря в Подмосковье» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.