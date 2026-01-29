В Кузнечиках Подольска с раннего утра убирают снег у поликлиники и на бульваре

В микрорайоне Кузнечики Подольска с 5 утра ведутся работы по уборке снега у поликлиники и на общественных пространствах из-за обильных снегопадов.

В микрорайоне Кузнечики Подольска дворники медучреждений работают в усиленном режиме из-за сильных снегопадов. В ОСП №4 Подольской областной клинической больницы уборка снега начинается с 5 утра. Сотрудники освобождают проходы к поликлинике и очищают ступеньки, используя лопаты и снегоуборочную технику.

Заведующий хозяйством подразделения Сергей Широкий сообщил, что расчистка снега продолжается по 12 часов в день с короткими перерывами на отдых.

Параллельно сотрудники Подольского комбината благоустройства убирают снег на детской площадке рядом с поликлиникой на бульваре 65-летия Победы. На новой части бульвара работает коммунальная техника, которая вывозит снег с территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.