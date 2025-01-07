В Кузьминском лесопарке Котельников прошло праздничное мероприятие «Рождественские узоры»

Рождество — семейный праздник, и организаторам вместе с гостями удалось создать семейную атмосферу. Юные жители Котельников, а также гости округа весело провели время — играли и танцевали с Дедом Морозом. Все желающие смогли поучаствовать в познавательной викторине, в творческом мастер-классе, где плели Рождественский венок; слушали выступления творческих коллективов города с программой «Морозные напевы», устроили посиделки с чтением книг у настоящего зимнего очага, угощались и согревались ароматным чаем у самоварной станции.

«Праздник получился по-настоящему теплым и семейным. Спасибо всем, кто пришел и разделил радость этого дня!» — сказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.