сегодня в 20:10

В Кузьминках обустраивают пространство для отдыха и занятий спортом

Новое общественное пространство в Кузьминках возводят на отрезке от дома 28, корпуса 2 на Окской улице до Зеленодольской улицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Территория площадью 4 га станет местом для любителей спорта. Здесь появится несколько детских и спортивно-игровых площадок, будут обустроены зоны отдыха.

Для любителей катания на льду будет обустроен каток. Рядом возведут трибуны и зоны для воркаута, в том числе для маломобильных горожан. Также специалисты возведут скейт-парк и памп-трек.

В новом общественном пространстве появится также поле для мини-футбола, теннисный стол, удобные лавочки и качели. Для соединения всех спортивных зон обустроят дорожки.

Специалисты уже подготовили основания под детские и спортивные площадки, привезли игровое оборудование.

В комплексе городского хозяйства отметили, что раньше на этой территории было пусто, здесь располагалась только маленькая спортивная зона.