сегодня в 18:46

В кузбасском Прокопьевске похоронили сгоревших в бане несовершеннолетних

Несовершеннолетних, которые задохнулись при пожаре в нелегальной бане в Прокопьевске в Кемеровской области — Кузбассе, похоронили. Церемония прошла через три дня после инцидента, сообщает ngs42.ru .

Похороны посетили сотни человек. Прощание проходило в школе №68 и храме Покрова Пресвятой Богородицы.

К гробам принесли цветы и игрушки.

На опубликованных фото сотни людей стоят на улице и в помещениях. Подростков похоронили в белых гробах.

Их отвезли на кладбище. Там похоронили рядом друг с другом.

Еще одного молодого человека, который погиб при пожаре, предадут земле 4 февраля.

31 января в Прокопьевске случился пожар в частной сауне. Пять несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет погибли. Одна девушка спаслась. Администратор допустил, что внутри находились, в том числе другие люди. 2 февраля следователи задержали владельца частной сауны.

