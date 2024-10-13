В Кузбассе проходит оптимизация работы регионального правительства

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк принял решение сократить количество должностей у госслужающих, расходы на содержание аппарата и объединить ряд министерств, сообщает «Сiбдепо» .

Министерство труда и занятости населения будет объединено с Минсоцзащиты, а министерство науки, высшего образования и молодежной политики — с министерством образования Кемеровской области.

Также в Кузбассе объединят две должности: министра экономического развития и заместителя председателя правительства. Кроме того, объединят должности министра сельского хозяйства и зампредседателя правительства по агропромышленному комплексу.

Полномочия зампреда правительства региона по вопросам культуры, спорта и туризма перейдут к зампреду правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики. Первая должность из штатного расписания упразнится.