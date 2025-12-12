В Кузбассе мужчина отказался от госпитализации и перенес инфаркт

Два жителя Тайги в Кузбассе обратились к медикам с жалобами на сердце: один из них отказался от госпитализации и перенес инфаркт, второй был экстренно прооперирован, сообщает Сiбдепо .

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов рассказал о двух случаях, когда жители Тайги столкнулись с серьезными проблемами с сердцем.

В первом случае 55-летний мужчина проигнорировал тревожные симптомы и отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей скорой помощи. Только на следующий день, когда медики вновь приехали проверить его состояние, он согласился поехать в больницу. Врачи диагностировали у него инфаркт, сейчас пациент проходит лечение в Кузбасском кардиоцентре.

Во втором случае 52-летний житель Тайги почувствовал сильную боль в груди. Бригада скорой помощи прибыла через 20 минут, оказала первую помощь и срочно доставила пациента в кардиоцентр, где ему провели операцию. Благодаря оперативным действиям врачей мужчина идет на поправку.

«При возникновении сильной боли в груди немедленно звоните 103. Но лучше не дожидаться боли — пройдите диспансеризацию и обследования», — напомнил министр.

