В Кузбассе 13 марта ожидаются метель и ветер до 23 м/с

Спасатели предупредили о гололедице и сильном снеге в Кузбассе 13 марта

В Кузбассе 13 марта прогнозируют штормовой ветер, снег и метели. Порывы ветра достигнут 23 м/с, сообщает Сiбдепо .

По данным Агентства защиты населения и территории Кузбасса, ночью в регионе пройдет снег, местами сильный. Ожидаются метели и усиление ветра с порывами до 23 м/с.

Днем сохранится небольшой и местами умеренный снег, возможен мокрый снег. В отдельных районах продолжатся метели и прогнозируются гололедные явления.

На дорогах местами образуется гололедица. Спасатели призвали жителей соблюдать осторожность и не игнорировать предупреждения о неблагоприятной погоде.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

