Заслуженный летчик-испытатель, летчик-космонавт Игорь Волк учился в курской школе.

Бюст отлили в городе Жуковский на предприятии. 6 февраля 2025 года бюст был доставлен в школу, которая носит имя И. П. Волка.

Игорь Петрович Волк жил в Жуковском. Работал в имени М. М. Громова, руководил Отраслевым комплексом подготовки космонавтов-испытателей. Провел испытания десятков различных типов самолетов, а также атмосферного аналога космического корабля многоразового использования «Буран» — БТС-002, первым поднял его в небо, а также выполнил на нем первую автоматическую посадку и первый автоматический полет.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.