В Курске судят за «оборонительную» аферу: окопы размыло, а бетон не держал

В Курске продолжается громкий процесс о хищении более 150 миллионов рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений в приграничных районах, сообщает РИА Новости .

На скамье подсудимых – бывший губернатор Алексей Смирнов, экс-глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и ряд высокопоставленных чиновников. Ключевым стало показание свидетеля Станислава Григорьева, который лично участвовал в аварийном завершении работ и описал вопиющие нарушения.

«Работы были выполнены не по техзаданию, в большом объеме – из некачественного материала, а часть сооружений была уже просто залита водой», – заявил он в Ленинском суде Курска.

По его словам, укрепления, возведенные предыдущим подрядчиком, были небезопасны для военнослужащих: высота перекрытий не позволяла стоять в полный рост, крепления не соответствовали нормам, а вместо новых материалов использовались бывшие в употреблении плиты и сетка.

Свидетель подробно описал, как летом 2023 года его компанию «Техимпэкс» в срочном порядке привлекли для спасения ситуации в Глушковском районе после того, как первый подрядчик, получив аванс, бросил объекты. Работы велись под постоянными обстрелами, что осложняло и без того сложную задачу по переделке некачественных конструкций.

«Обстрелы были каждый день… Работы производились и во время обстрела», – отметил Григорьев.

Финансовые масштабы возможных злоупотреблений значительно шире: согласно данным Генпрокуратуры, в 2022-2023 годах на фортификации в регионе было направлено 19,4 миллиарда рублей федеральных средств. По версии следствия, чиновники создали целую схему для освоения денег через фиктивные договоры с фирмами-однодневками. Отдельное производство возбуждено по факту поставки некондиционных «зубов дракона» – экспертиза показала, что прочность бетона в этих противотанковых элементах была вдвое ниже требуемой.



