В Курске судят «вора в законе» за нападении на инкассаторов в 2010 году

Курский областной суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела о нападении на инкассаторов, совершенном 16 марта 2010 года. Среди пяти обвиняемых фигурирует «вор в законе» Виктор Панюшин (известный как «Витя Пан»), который долгие годы контролировал криминальный мир Белгородской, Курской и Орловской областей, сообщает «Лента.ру» .

Согласно материалам дела, нападение произошло на территории плодоовощной базы в поселке Ворошнево Курского района. В результате вооруженного налета погибли двое охранников, третий получил тяжелые ранения. Преступники похитили 3 миллиона рублей и скрылись с места преступления. Следствие считает, что Панюшин непосредственно причастен к организации этого ограбления.

«Витя Пан» начал криминальную карьеру еще в 1970-х годах, а в сентябре 2000 года был «коронован» на сходке славянских воров в законе в Тамбове. Он создал мощную преступную сеть, специализировавшуюся на организации нелегальных азартных игр и махинациях с недвижимостью. Несколько лет Панюшин скрывался на Украине и в Турции, но был задержан Интерполом на Кипре и экстрадирован в Россию. Вину он не признает.

Пока «вор в законе» находился в бегах, его ближайшие сообщники уже были осуждены на сроки от 7 до 13 лет за похищения, пытки и мошенничество.