В Курске окна в детсадах и школах оклеивают бронепленкой

В Курске выделили 11 млн рублей на оснащение школ и детсадов защитной пленкой

Власти Курска решили оклеить окна в школах и детских садах специальной бронированной пленкой. Работы будут проведены за счет средств городского бюджета за 11 млн рублей, сообщает Газета.ru .

Как отметил заммэра Курска Сергей Котляров в письме координатору регионального отделения ЛДПР Алексею Томанову, соответствующее решение было принято по итогам мониторинга состояния остекления в образовательных организациях.

«По итогам проведенного мониторинга площадей остекления образовательных организаций из бюджета города Курска выделены денежные средства в сумме 11 млн рублей для оклеивания окон защитной пленкой», — говорится в документе.

Томанов в свою очередь положительно оценил оперативную реакцию властей на обращение ЛДПР с предложением рассмотреть вопрос о выделении средств на защиту окон школ и детсадов. По его словам, принятые меры помогут гарантировать безопасность детей во время их нахождения в учреждениях образования.