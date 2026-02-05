В Куровском отметили 25-летие социального центра «Орехово-Зуевский»

В Куровском 4 февраля прошел праздничный концерт в честь 25-летия социального центра «Орехово-Зуевский». Сотрудников учреждения поздравили представители власти и вручили им награды, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Мероприятие состоялось на сцене центра культуры и досуга города Куровское. В концерте приняли участие воспитанники социального центра и творческие коллективы округа.

Сотрудников центра поздравили депутат Государственной Думы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова и председатель совета депутатов Александр Бабаев. Лучшим работникам вручили заслуженные награды.

Геннадий Панин отметил, что коллектив центра не боится нововведений, поэтому все новые проекты министерство социального развития Московской области апробирует именно в Орехово-Зуевском округе.

Центр был открыт в 1999 году под названием «Надежда» и тогда насчитывал 30 сотрудников. Сейчас организация оказывает широкий спектр услуг для разных категорий граждан, включая временное проживание, медицинскую помощь и творческие занятия. Сегодня помощь центра получают более 20 тысяч жителей округа. Учреждение активно участвует в реализации федерального проекта «Старшее поколение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.