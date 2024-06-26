В Курортном районе Петербурга благоустраивают пляжи и устанавливают перголы

В Курортном районе Санкт-Петербурга продолжают приводить в порядок пляжи «Ласковый», «Северный» и «Дюны». Ни один из них, за исключением «Северного», полностью не закрывают, сообщает газета «Петербургский дневник».

Благоустройство проводят по секторам. На одной части закончили работы, после чего открыли ее и начали обустраивать другую пляжную территорию.

В курортных зонах устанавливают перголы — зонты с отверстиями на крышах. Они рассеивают солнечный свет и защищают жителей от ожогов, особенно в период сильной солнечной активности в дневные часы.

Как заявила журналистам эксперт, архитектор Ольга Ушакова, современный культурный пляж немыслим без туалетов, пандусов, пергол, детских площадок, отдельных мест для переодевания, кафе и урн.

«Сама пергола может быть выполнена в разных формах. Сегодня этот тренд в сфере архитектуры популярен. Тот факт, что Курортный район охотно ему следует, меня лично только радует», — сказала Ушакова.

Суммарно в 2024 году в Петербурге благоустраивают 4 пляжа — в Курортном и Красносельском районах. Строители стараются сохранить уникальный исторический ландшафт территорий. Несколько пляжей украсят статуями балтийских нерп.