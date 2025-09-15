«В Купчино царили суровые нравы»: учитель рассказал, кем Медведев был в школе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев учился в школе на четверки и пятерки, но не был круглым отличником, заявил его бывший учитель физкультуры Рашит Баязитов. По словам педагога, будущий политик считался лидером среди ровесников и пользовался уважением, сообщает «Петербургский дневник» .

Дмитрий Медведев обучался в школе № 305 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Его детство прошло на улице Белы Куна в Купчино — районе, где в те годы были «довольно суровые нравы», вспомнил Баязитов. По словам преподавателя, в то время любому молодому человеку приходилось «доказывать свою состоятельность».

«Дмитрий Медведев вырос в этой среде, так что бойцовские качества были заложены в нем с самого детства. Правда, никто из преподавателей никогда не заставал его за такими действиями, но сверстники его очень уважали», — рассказал Рашит Баязитов, который сейчас трудится учителем труда.

Юного Медведева уважали и прислушивались к его мнению, потому что он был лидером и человеком слова. В школьные годы будущий политик отличался хорошей успеваемостью, любил химию и физику, «очень неплохо» играл в футбол и занимался греблей, отметил его бывший учитель физкультуры.