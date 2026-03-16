В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» прошел вечер памяти Владимира Высоцкого

В стенах Культурно-просветительского центра «Дубровицы» 15 марта прошел вечер памяти Владимира Высоцкого. Гости мероприятия увидели музыкальный спектакль «Райские яблоки», который оживил на сцене многогранный образ легендарного поэта и музыканта, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Постановка раскрыла историю его жизни через воспоминания трех значимых женщин — Аллы Демидовой, Людмилы Абрамовой и Марины Влади. Их личные переживания и свидетельства стали основой повествования, позволив по-новому взглянуть на личность и творчество Высоцкого.

Главные роли в спектакле исполнили заслуженная артистка России Людмила Татарова и актер Алексей Зыков. Им удалось показать Высоцкого не только как гениального поэта, но и как живого человека — со всеми его сомнениями, страстями и внутренними исканиями.

Музыкальная часть программы включила более двадцати композиций — от редких, малоизвестных произведений до любимых несколькими поколениями хитов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.