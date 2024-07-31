В Кубани опровергли слухи о предстоящей переписи лишних холодильников
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Оперативный штаб Кубани не подтвердил слухи о предстоящей переписи лишних холодильников и кондиционеров в столице региона для контроля потребления электроэнергии, сообщает РИА Новости.
Фейковую информацию о лимитах потребления электроэнергии на Кубани опубликовали на сайте одной из районных газет.
Также в статье уточняется, что сайт средства массовой информации взломали злоумышленники.
Остальные данные не приводятся.