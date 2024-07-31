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В Кубани опровергли слухи о предстоящей переписи лишних холодильников

Оперативный штаб Кубани не подтвердил слухи о предстоящей переписи лишних холодильников и кондиционеров в столице региона для контроля потребления электроэнергии, сообщает РИА Новости.

Фейковую информацию о лимитах потребления электроэнергии на Кубани опубликовали на сайте одной из районных газет.

Также в статье уточняется, что сайт средства массовой информации взломали злоумышленники.

Остальные данные не приводятся.