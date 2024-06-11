В Крыму замкомандира получил 11 лет колонии за расстрел солдата из-за неотвеченного звонка

Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы замкомандира мотострелкового взвода. По версии следствия, старший сержант выпил и звонил своим подчиненным — один из них не поднял трубку, после чего старший по званию пришел разбираться и расстрелял солдата, сообщает Газета.ru со ссылкой на приговор.

Все произошло в декабре 2023 года в Крыму. Старший сержант выпил спиртного и начал звонить своим подчиненным, чтобы узнать обстановку на местах службы. Один из солдат не поднял трубку, когда ему звонил замкомандира.

После этого старший сержант отправился в блиндаж, где нес службу проигнорировавший его боец, поругался с ним и расстрелял военного из АК-74. Солдат умер от пулевого ранения в живот.

Суд приговорил замкомандира мотострелкового взвода к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Военнослужащего осудили по статьям об убийстве и превышении полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий.