В Крыму прокомментировали инициативу о штрафе в 50 тыс руб за самовыгул

Эксперт Шерстюк: увеличение штрафов за самовыгул не будет работать в полную силу

В России закон запрещает самовыгул: владелец обязан обеспечивать постоянный контроль за питомцем в любом месте и в любое время. Под самовыгулом подразумевается любая ситуация, когда животное находится вне контроля хозяина, независимо от того, находится ли оно в поле его зрения или нет. Однако существующие меры наказания для безответственных владельцев собак сложно назвать достаточно строгими. В связи с этим, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выступил с инициативой о значительном увеличении штрафов за самовольный выгул домашних животных. Эту инициативу прокомментировала заведующая межрайонным отделом ветеринарии «Западный» регионального управления по борьбе с болезнями животных и ведомственного контроля Анна Шерстюк, сообщает Крымское информационное агентство .

«Действующие штрафы слишком низкие (от 1,5 до 3 тысяч рублей). Их нужно увеличить до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц», — предложил Бурматов.

Шерстюк заявила, что в Крыму действуют дополнительные правила выгула домашних животных: собаки должны находиться в общественных местах в ошейнике, на поводке и в наморднике.

Исключение составляют собаки ростом до 35 см в холке, щенки младше 3 месяцев и собаки с короткой мордой. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц и от 6 до 10 тысяч рублей для юридических лиц. На данный момент в Крыму составлено 234 протокола за подобные нарушения.

«Мера по увеличению штрафов, предложенная депутатом Госдумы, не будет работать в полную силу, пока законодательно не определена обязательная регистрация домашних питомцев. Только учет животных дает возможность установить его собственника и привлечь к ответственности», — подчеркнула Шерстюк.

С точкой зрения эксперта согласилась и Людмила Милованова, руководитель КРООЛЖ «Верный друг». Она отметила, что в первую очередь депутатам следует принять закон об обязательной регистрации питомцев, и только потом повышать штрафы. В противном случае, эффективность административного наказания будет крайне низкой.

«Только этим летом с улиц Симферополя мы привезли в наш приют 6 алабаев (!). И они до сих пор у нас. О какой ответственности за своего верного друга можно тут говорить», — заключила общественница.

