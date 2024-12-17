В Крыму ожидаются возможные отключения мобильного интернета

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Отключения мобильного интернета возможны в Крыму. Накануне стало известно о проблеме в работе одного из мобильных операторов полуострова, сообщает РБК .

О возможных отключениях мобильного интернета заявили в Мининформе республики. В ведомстве отметили, что жители полуострова могут остаться без сети уже во вторник.

В Мининформе добавили, что отключения связаны с «обеспечением безопасности жителей Крыма». Точные причины не раскрываются.

Накануне «Вести.Крым» заявили, что в работе одного из мобильных операторов полуострова — «Волна Мобайл» — возникли проблемы. Некоторые пользователи жаловались на сбои в работе интернета.

Ранее жители Дагестана столкнулись с тем, что у них не работала часть интернет-ресурсов. Оператор объяснил сбой в работе сайтов учениями Роскомнадзора.