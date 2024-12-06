Оператор в Дагестане объяснил сбой в работе сайтов учениями Роскомнадзора

Жители Дагестана не могут пользоваться частью интернет-ресурсов из-за учений Роскомнадзора, об этом сообщила крупнейшая телекоммуникационная компания Ellco Дагестана в своем Telegram-канале .

По данным дагестанского оператора, Роскомнадзор проводит учения по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту Интернета. Из-за этого, начиная с 16:00, пользователи могут сталкиваться с трудностью — некоторые сайты и ресурсы не работают, в их число попал и мессенджер WhatsApp.

Оператор уточнил, что никак не может повлиять на ситуацию и восстановить работу ресурсов. Примерно с 16:00 7 декабря все должно начать работать.

Компания Ellco извинилась перед пользователями за доставленные неудобства.