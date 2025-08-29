В Крыму отметили дефицит фармацевтов, химиков и биотехнологов

«Просто дефицит фармацевтов, наверное, на слуху потому, что в аптеку мы чуть ли не каждый день ходим. Но также требуются и биотехнологи, и химики. Мне часто звонят и просят помочь найти специалиста того или иного профиля. Поэтому все наши студенты к моменту выпуска уже трудоустроены. Они работают в лаборатории по контролю качества лекарственных препаратов», — отметил эксперт.

Также он добавил, что несколько человек уже находятся в Центре стандартизации в Севастополе, а многие проходили летнюю практику даже за пределами Крыма, например, на заводе «Коровка из Кореновки», на Новороссийском и Черноморском пивзаводах, на Крымском содовом заводе. Если работодателей устроит качество работы студентов, то новоиспеченные специалисты могут рассчитывать на трудоустройство в этих компаниях.

При этом сама молодежь выбирает не только должности, но и условия работы: зарплата, жилье, социальные гарантии. По мнению Гусева, работодатели не должны экономить на новых специалистов, иначе кадры начнут стареть, а новых не будет. Важно помогать молодежи с жильем, создавать комфортные условия, чтобы они могли выстраивать свои семьи. Более того, надо ценить специалистов с высшим образованием, обладающих знаниями, которые невозможно получить за полгода переподготовки. В связи с чем организации должны понимать, что за знания необходимо платить.