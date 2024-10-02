В Крыму не хватает тысяч сиделок для помощи пожилым

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Жанна Хуторенко заявила, что в Крыму 23 тыс жителей нуждаются в уходе

Председатель комитета Госсовета Крыма по социальной политике Жанна Хуторенко заявила, что по статистике 23 тысячи жителей республики нуждаются в помощи со стороны сиделок или социальных работников, сообщает «Крым 24» .

Еще в 2023 году в республике запустили проект «Долголетие». Благодаря программе множество пожилых людей теперь имеют возможность получать помощь сиделок.

В 2023 году 613 помощников оказывали помощь 900 жителям. В 2024 году количество помощников увеличилось до 650, а число получающих соцпомощь людей — до 930.

«У нас 23 тысячи жителей нуждаются в постоянном уходе. Пока сегодня только 930 получают уход со стороны сиделок», — отметила Хуторенко.