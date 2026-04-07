В Крыму 72% лесов контролируют системы видеонаблюдения

Под мониторингом находятся 234 тысячи гектаров леса в Крыму

В Крыму системы видеомониторинга охватывают 72% лесного фонда площадью 234 тысячи гектаров. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев, передает «Крым 24» .

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, заместитель главного государственного инспектора региона Александр Березнев рассказал, что более двух третей лесных территорий находятся под круглосуточным наблюдением.

При появлении термоточек оборудование автоматически передает сигнал, после чего специалисты оперативно выезжают на место для проверки и ликвидации возможного возгорания.

По итогам прошлого года быстрее всего сообщения о пожарах поступали напрямую в МЧС. На втором месте по оперативности оказалась система «Лесохранитель», третье заняли наземные лесные патрули.

